Meritocrazia Italia, successo ad Aversa per la presentazione del saggio del presidente Mauriello

Ieri ad Aversa, in provincia di Caserta, si è tenuta nel chiostro di San Francesco la tappa inaugurale del tour di presentazione del saggio del Presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello “Il Merito della Democrazia”, che è anche il primo libro edito dal Movimento. Uscito da un mese e mezzo, è una silloge dei messaggi che ogni domenica il Presidente indirizza ai dirigenti di Meritocrazia Italia, una prassi che, nata come spesso capita senza una pianificazione, al solo scopo di dar voce a una o più idee, nel corso degli anni si è consolidata in un rito istituzionale, un momento settimanale di ascolto e riflessione comune, da oggi, attraverso questo saggio, a disposizione del pubblico più vasto.

La vicepresidente Manuela Lampitella ha aperto l'evento, seguita dalla coordinatrice campana, mentre in chiusura hanno parlato il Capo di Gabinetto Paolo Patrizio e l’altra vicepresidente, Annamaria Bello. Durante l'incontro c'è stato un dialogo fra l’autore Walter Mauriello e lo scrittore e giornalista Stefano Ferri, che in Meritocrazia Italia ricopre il ruolo di Viceresponsabile del Consiglio di Presidenza Allargato. Ha stimolato il Presidente su alcuni degli infiniti temi che il saggio tocca e che consentono di ripercorrere, fra rigore storico e freschezza di cronaca, le principali vicende italiane e mondiali di questo drammatico terzo decennio del secolo. E Walter Mauriello ha risposto con la consueta profondità e sapienza comunicativa, indicando nel Movimento la vera novità della politica italiana nonché un benchmark capace di aggregare senza mai andare contro nessuno (come da titolo di uno dei messaggi). Piacevoli intermezzi, in se stessi parti dell’evento, quasi appartenessero in qualche modo al libro, sono stati gli inserti di musica dal vivo a cura del giovanissimo sassofonista autodidatta Matteo D’Agostino, studente del Liceo Classico.

Numerosi gli interventi dal pubblico, fra cui quello del magistrato Nicola Graziano, rappresentante italiano presso l’Unicef. Il tour riprenderà a gennaio e sarà il leit motiv di Meritocrazia Italia durante il 2026. Toccherà una regione al mese, con le poche eccezioni dei mesi in cui si terranno le Direzioni Nazionali e il Congresso del Movimento, e consentirà una presa di contatto approfondita con le realtà locali, in una fase di netta espansione di Meritocrazia sul territorio.