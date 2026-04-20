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Migranti, Fratelli d'Italia: "Cpr Gjader pieno e funzionante, smentita l'ennesima falsa narrazione sinistre"

Oggi la visita di una delegazione di FdI in Albania

Il centro di Gjader in Albania (Fotogramma/Ipa)
Il centro di Gjader in Albania (Fotogramma/Ipa)
20 aprile 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Cpr di Gjader è pieno e funzionante così come aveva annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". È quanto emerge al termine della visita che oggi, lunedì 20 aprile, una delegazione di Fratelli d’Italia ha effettuato in Albania. "Si conferma la funzionalità del centro all’interno del quale sono transitate 536 persone con profili di altissima pericolosità sociale, molti dei quali sono stati rimpatriati", si legge in una nota.

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FdI: "Smentita l'ennesima falsa narrazione delle sinistre"

La delegazione di FdI "ha ringraziato le forze dell'ordine e gli operatori sociali e sanitari per l'attività svolta. È stato altresì verificato che il centro per l'espletamento per le procedure accelerate di frontiera è già pronto per entrare in funzione non appena sarà in vigore il nuovo patto per la migrazione e l’asilo. È così smentita l’ennesima falsa narrazione delle sinistre sul mancato funzionamento della struttura che al contrario si presenta come un modello per l’Europa", concludono i parlamentari di FdI.

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migranti Fratelli d'Italia Gjader Cpr
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