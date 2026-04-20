Al momento ''ci sono 82 persone e la capienza è di circa 96. Il centro, parliamo del Cpr, è sostanzialmente a pieno regime. La sinistra da mesi ripete che il centro è vuoto, ecco è una cosa assolutamente falsa. Noi smentiamo la narrazione della sinistra. Hanno parlato di cattedrale nel deserto, ecco questa è tutt'altro che una cattedrale nel deserto ma un centro funzionante e funzionale''. Sara Kelany, deputata FdI, fa un bilancio con l'Adnkronos della visita di oggi, con una delegazione di Fratelli d'Italia, all'interno del Centro per il rimpatrio di Gjader in Albania. Il centro, ci tiene a precisare, mentre l'altra struttura, quella per l’espletamento per le procedure accelerate di frontiera, ''è attualmente in stand-by, in attesa, forse verso giugno, che venga introdotto il nuovo patto per la migrazione e l'asilo''.

I numeri

Snocciola i numeri la responsabile immigrazione dei Fratelli. ''Dall'inizio dell'attivazione del Cpr sono transitati di là circa 536 migranti irregolari per il rimpatrio. Alcuni sono stati rimpatriati, altri hanno ritirato la domanda d'asilo e sono stati rimessi a piede libero. Tutti hanno tantissimi profili di pericolosità sociale. Più precisamente circa in 200 hanno ritirato la domanda di asilo, quindi è stata dichiarata la mancata convalida del trattenimento, mentre per circa 83 il rimpatrio è andato a buon fine''. Kelany parla di una ''situazione molto serena'' all'interno del centro. ''Abbiamo parlato con i responsabili del centro, la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di Finanza, il direttore del centro. Abbiamo trovato una situazione molto serena, molto operativa, estremamente funzionale. Abbiamo trovato anche un ottimo centro di assistenza medica, con operatori sanitari''. In sintesi ''una situazione molto ordinata, molto funzionale e molto operativa''. Nessun incontro però con i migranti che si trovano dentro la struttura. ''Siamo passati accanto alle stanze di trattenimento, ma non abbiamo conferito con i migranti all'interno''.

La deputata FdI: "Spreco di risorse? Falso, è un progetto pilota ammirato"

Kelany replica poi all'opposizione che parla di enorme spreco di risorse, arrivando a fare un conto di oltre 300mila euro a migrante. ''E' falso. I centri costano 650 milioni per cinque anni. Vuol dire che costano circa 180 milioni all'anno: una cifra infinitesimale per un progetto pilota che è guardato con interesse da tutta Europa. Si consideri che solo sul capitolo accoglienza e immigrazione ogni anno si posta 1,8 miliardi, quindi 180 milioni all'anno per un progetto di questo tipo sono una cifra assolutamente irrisoria''.