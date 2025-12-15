circle x black
Nasce il ‘Comitato avvocati per il No’: "Riforma altera equilibrio fra poteri dello Stato"

Nasce il ‘Comitato avvocati per il No’:
15 dicembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
Si è costituito, il 10 dicembre scorso, il Comitato nazionale Avvocati per il No, che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ragioni che giustificano il voto contrario alla riforma della giustizia in previsione del prossimo appuntamento referendario.

“E' di fondamentale importanza chiarire che non tutta l'avvocatura è favorevole alla riforma e che esistono avvocati che non sono disposti ad apporre la propria firma su una modifica della Costituzione che, sfruttando l'illusione di una giustizia più giusta, determinerà un'alterazione dell'equilibrio fra i poteri dello Stato a vantaggio della politica e in danno delle persone – afferma in una nota il presidente del Comitato Avvocati per il No, l’avvocato Franco Moretti - Tra la tutela del potere e la tutela delle persone gli avvocati hanno la missione morale di scegliere sempre le persone. Per questo crediamo che il ‘No’ sia il voto giusto, anche per chi è a favore della separazione delle carriere: perché la separazione non può essere ottenuta a qualunque costo e men che meno al costo di infettare lo Stato di diritto e i contrappesi tipici dell'equilibrio democratico liberale” conclude Moretti.

