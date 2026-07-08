circle x black
Cerca nel sito
 

Nato, Mauriello (Meritocrazia Italia): "Ad Ankara vorremmo un'Europa capace di rigenerare indipendenza"

"Pur senza compromettere i rapporti, importantissimi, con gli Stati Uniti"

Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia - (Foto Ufficio Stampa)
Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia - (Foto Ufficio Stampa)
08 luglio 2026 | 12.40
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

"Un tempo i grandi summit internazionali servivano almeno per dare l’impressione che il dialogo fosse aperto. Anche quando non si riusciva a portare a casa una soluzione condivisa e concreta ai problemi, si dava almeno l’illusione che un confronto pacifico fosse ancora possibile. Oggi si è perso anche questo, e qualcuno non perde l’occasione per pubbliche accuse e recriminazioni". Lo afferma Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia.

"Ma non perdiamo l’ottimismo. È un momento delicatissimo per gli equilibri internazionali e serve, ora più che in passato, una visione comune. Non uniformità di pensiero e di azione, ma almeno armonia di intenti. L’Europa deve ora mostrare di essere capace di rigenerare capacità e assumere responsabilità in maniera indipendente, pur senza compromettere i rapporti, importantissimi, con gli Stati Uniti. In questo, merita fiducia il fare istituzionale e conciliante mostrato dai nostri organi di rappresentanza. Non è ancora chiaro quali siano i reali esiti del vertice di questi giorni, ci possiamo solo auspicare che ne sia uscito rafforzato il coordinamento politico sul tema caldo della sicurezza europea, che merita una risposta definitiva. Tutto si gioca, è certo, sul piano della diplomazia, per questo dedicheremo un focus specifico nel corso del nostro ottavo Congresso nazionale del prossimo mese di ottobre", conclude Mauriello.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europa indipendenza diplomazia sicurezza
Vedi anche
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza