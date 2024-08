Dopo il post con attacco sui "Parenti d'Italia" di Matteo Renzi, arriva la replica di Arianna Meloni via Facebook sulle nomine di governo e la presunta partecipazione dell'esponente FdI alle riunioni sul tema a Palazzo Chigi.

"Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Italia - scrive la sorella della premier ed esponente di Fratelli d'Italia -, leggendo la rassegna stampa, so che dovrò smentire l’ennesima fake news dei quotidiani di sinistra, veri e propri spacciatori di notizie inventate di sana pianta. A questo punto mi chiedo, ma non sarà una strategia? Una strategia messa a punto e studiata non per distruggere me, che chiaramente come militante poco conto, ma magari per infangare e dipingere la sorella del presidente del Consiglio come traffichina e melmosa? Non credo che si riuscirà nell’intento, mia sorella non perderà le staffe e continuerà il suo lavoro".

"Per quanto mi riguarda - aggiunge - parlano per me: la mia storia, tutte le persone che mi conoscono e soprattutto la vita che conduco. Ps: scrivo il concetto per esteso in modo chiaro, a prova di Renzi che continua a non capire: non ho mai partecipato - conclude Arianna Meloni - ad alcuna riunione che abbia avuto come oggetto nomine di governo. Auguri di buon ferragosto a tutti".

Il post di Renzi sui "Parenti d'Italia"

"Ieri alcuni organi di stampa hanno raccontato di una riunione a Palazzo Chigi con oggetto le nomine in Rai cui avrebbe partecipato la sorella della Premier. Arianna Meloni - aveva scritto oggi Matteo Renzi su X - è moglie di un ministro, sorella della Premier ma non risulta avere - al momento - alcun ruolo di Governo: non può essere la parentocrazia a guidare viale Mazzini. Italia Viva con l’onorevole Boschi ha chiesto se e a quale titolo la dottoressa Arianna Meloni abbia partecipato alla riunione. Nessuna risposta o smentita".

"Oggi alcuni organi di stampa - continuava il leader di Italia Viva - hanno ipotizzato nelle prossime nomine del gruppo FS venga valorizzata una manager giudicata fedelissima della sorella della Premier e Italia Viva con l’onorevole Paita ha chiesto di fare chiarezza su questo tema, così cruciale in un mese di sofferenza per chi usa il treno. Nessuna risposta o smentita".

"Siamo al paradosso che le nomine del Governo - le parole di Renzi - vengono discusse in presenza di una parente stretta della Premier e di un ministro ma che non ha alcun ruolo nell’Esecutivo. Fratelli d’Italia è il partito della parentocrazia più sfrenata ma non è accettabile che nessuno risponda nel merito alle richieste di chiarimenti dell’opposizione. Visto che il Ferragosto è un periodo in cui è più facile ritrovarsi tutti in famiglia, ci aspettiamo di leggere la smentita della Premier o della sorella. O del cognato/marito. O di qualunque altro Parente d’Italia", la conclusione del post.