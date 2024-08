Il figlio Guido: "Ciao papà, grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni quando il mare è andato in burrasca"

E' morto giovedì Ottaviano Del Turco, ex presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008, ex segretario del Partito socialista italiano dal 1993 al 1994 ed ex ministro delle Finanze dal 2000 al 2001, nel governo Amato.

A darne la notizia è il figlio Guido Del Turco in un post su Facebook. "Ciao Papà, ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni quando il mare è andato in burrasca", ha scritto. Nato il 7 novembre 1944, Ottaviano Del Turco aveva 79 anni. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Collelongo, il paese dove era nato.

"Esprimo il mio più sincero cordoglio e quello dell'intera Giunta regionale alla famiglia e ai suoi cari per la scomparsa dell'ex presidente della Giunta regionale ed ex ministro Ottaviano Del Turco. Di lui porteremo il ricordo di come, prima da sindacalista poi ai vertici del Partito Socialista, quindi in Parlamento e al Governo, ha tracciato un solco importante della politica riformista", il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.