Papa Leone, il messaggio per i 30 anni di 'Porta a Porta'

"La comunicazione ci sfida tutti a non cedere mai alla tentazione del banale"

Papa Leone (Afp)
21 gennaio 2026 | 23.53
Redazione Adnkronos
"Egregio direttore, in occasione dei trent'anni dalla nascita di Porta a porta, giungano a lei, alla redazione e ai vostri telespettatori i miei auguri di buon anniversario. Tante cose sono successe in questi anni, in Italia, nel mondo, e nella Chiesa. Guerre, accordi di pace. Crisi e riprese. Eventi gioiosi e tristi. La sua trasmissione ha trasformato tutto questo in occasione costante di dialogo sotto i riflettori delle telecamere, davanti a quello che nel tempo ci siamo abituati a definire pubblico televisivo". Lo scrive Papa Leone XIV nel messaggio inviato a Porta a porta per i suoi trent'anni e letto in diretta da Bruno Vespa.

"Anche la televisione in questi anni è cambiata - aggiunge il Pontefice -. E con essa la comunicazione generale. Nuovi strumenti, nuove possibilità di informarsi, di conoscere, di interagire. E insieme a questo anche nuovi rischi come quello di scambiare il falso per il vero, lo zapping compulsivo per ascolto, il doom-scrolling per una lettura intenzionale, la curiosità superficiale per desiderio di conoscere, i monologhi per dialoghi dove nessuno ascolta davvero. Ci vuole pazienza e lungimiranza per coltivare una relazione durevole".

"La comunicazione ci sfida tutti a non cedere mai alla tentazione del banale. A coltivare con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione la unicità della nostra umanità. Auguro a lei e a tutti voi di poter sempre offrire al mondo assetato di bellezza e di verità una televisione di qualità. Buon anniversario!", conclude papa Leone XIV.

