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Picierno: "Seconda Conferenza per la Libertà, a Ventotene chi si batte contro i regimi" - Video

13 luglio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Torna a Ventotene dal 10 al 12 settembre la seconda Conferenza per la Libertà e per la Democrazia organizzata dal Parlamento Europeo in collaborazione con la Commissione". Lo ha annunciato a Roma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e leader del movimento 'Spazio pubblico'. "Anche quest'anno - ha proseguito Picierno - riporteremo su quell'isola, che un tempo fu luogo d'esilio per i dissidenti del regime fascista, chi oggi si batte contro i regimi, quindi intellettuali, leader politici, artisti che rischiano la vita per combattere appunto contro regimi autoritari, illiberali o oscurantisti".

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pina picierno parlamento europeo seconda conferenza per la libertà ventotene pina picierno ventotene picierno spazio pubblico
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