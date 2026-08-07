Politici e vacanze: Mattarella in montagna e Meloni in Puglia, tanti al mare in Sardegna

Parlamenti con le valigie pronte, inizia la 'pausa estiva'. I palazzi del potere chiudono i battenti: Camera e Senato interrompono i lavori per circa un mese. Tra oggi e domani Roma si svuota con parlamentari, ministri e leader, pronti a raggiungere le località di vacanze per qualche giorno di break. C'è chi sfugge la calura in montagna e chi preferisce il più classico dei bagni al mare. E la Sardegna quest'anno si candidata come metà più gettonata dal Palazzo.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella tornerà in Alto Adige per godersi il fresco: sarà ospite a Villa Ausserer di Siusi, base logistico-addestrativa delle truppe alpine dell'Esercito, dove già nell'agosto dello scorso anno trascorse un periodo di vacanza. Il presidente della Repubblica è ancora a Roma in attesa della conclusione dei lavori parlamentari, quindi nel fine settimana dovrebbe trasferirsi sulle montagne altoatesine, dove si fermerà per una quindicina di giorni. Nella serata di sabato 21 agosto Mattarella è atteso a Taranto, per la cerimonia di inaugurazione della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. All'inizio di settembre poi, precisamente sabato 5, sarà di nuovo in Trentino Alto Adige, dove insiene all'omologo austriaco, Alexander Van der Bellen, interverrà alla Giornata dell'Autonomia in programma al Kurhaus di Merano, per celebrare gli 80 anni dell'Accordo De Gasperi-Gruber. Quindi sarà a Trento per la cerimonia '1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di una Autonomia speciale'. Come da tradizione, Giorgia Meloni potrebbe prendersi qualche giorno di relax in Puglia, la Masseria Beneficio a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, resta une delle sue location preferite.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scelto di 'tornare alle origini', nella Sicilia natia: sarà a Ragalna, comune in provincia di Catania non lontano da Paternò, sua città d’origine. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è atteso invece nel Gargano per una settimana di riposo. Dove andranno i vicepremier? Il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, sarà nel frusinate: trascorrerà il Ferragosto sn famiglia nella casa di Fiuggi, pronto a imbarcarsi nel vicino aeroporto di Ciampino in caso di emergenza diplomatica. Matteo Salvini dovrebbe fare una puntata in Toscana e dividersi tra Firenze e Forte dei Marmi, visto che il 14 agosto sarà ospite del festival La Versiliana, per poi trasferirsi in montagna a Pinzolo senza mai staccare definitivamente dalla politica (in agenda ha alcuni comizi anche in 'vetta').''Farò poche vacanze perchè ho tantissimi impegni...'', confida Roberto Vannacci all'Adnkronos che proverà staccare la spina per trascorrere una decina di giorni ad agosto con la famiglia per poi riprendere a fare politica, anche sotto l'ombrellone, se serve. Il leader di Futuro nazionale predilige il mare e, da sportivo, sogna "immersioni", qualche "giro in barca" e cene con "gli amici di vecchia data'' nella sua Sardegna (''sono 50 anni che ci vado'') con un ''un buon vino locale''.

Per quanto riguarda i componenti della maggioranza, la sorella della premier, Arianna Meloni, responsabile tessere di Fdi, ancora non ha deciso, ma sicuramente staccherà la spina al mare, in una località del Belpaese. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito di via della Scrofa, si rilasserà in Abruzzo: ''Mia moglie è abruzzese e da sempre trascorriamo le ferie estive nella Regione''. Il capogruppo di Fi alla Camera, Enrico Costa, andrà a Sanremo, mentre il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo (Lega) è atteso in Versilia.

Sul versante delle opposizioni, solita riservatezza sulla vita privata da parte della segretaria del Pd, Elly Schlein. Il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, andrà in Sardegna mentre la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, passerà alcuni giorni di vacanza con gli amici nell'Appennino Tosco-Emiliano. Una tappa fissa d'estate per la presidente dei deputati Pd che comprendeva sempre un passaggio anche sotto casa di Francesco Guccini. Lo chiamavano e il Maestrone si affacciava alla finestra. Si erano dati appuntamento anche per questa estate ma stavolta Guccini purtroppo non potrà rispondere al saluto da quella finestra.

Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte andrà in Puglia, dove ritroverà la madre, la sorella e il resto della famiglia. Nicola Fratoianni con Elisabetta Piccolotti trascorrerà le ferie tra Umbria e Puglia per poi puntare verso la Grecia. Agosto tra Sardegna e Versilia invece per Matteo Renzi che passerà le vacanze in famiglia, con la moglie Agnese i figli. Come Carlo Calenda che dopo un viaggio in Uzbekistan, finirà il periodo di ferie in Maremma. Vacanze al mare con la famiglia in Sardegna per il leader di Più Europa, Riccardo Magi. Una vacanza di qualche giorno se la concede anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima di Ferragosto. Ma per il 15 sarà di nuovo a Roma per il pranzo con gli anziani. Poi una settimana di ferie con destinazione top secret.