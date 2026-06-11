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Ponte Messina, Miele si dimette da presidente Collegio revisori Conti Csm

E' indagato per corruzione nell’inchiesta della procura di Roma

Progetto Ponte sullo Stretto - (Ipa)
Progetto Ponte sullo Stretto - (Ipa)
11 giugno 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato per corruzione nell’inchiesta della procura di Roma sul Ponte sullo Stretto, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Csm. Incarico che svolgeva prima a titolo gratuito e poi, dallo scorso marzo, retribuito con un compenso lordo di 27mila euro l’anno.

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“Massima fiducia nell'attività della magistratura. Con il tempo si chiarirà la totale estraneità del mio assisto alle contestazioni”, ha affermato nei giorni scorsi l’avvocato Pier Paolo Dell’Anno, difensore di Miele.

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