Ppe, Tajani: "Sì a nuova Camaldoli europea, da populisti solo slogan"

"Raccolgo con grande interesse quello che ha detto monsignor Paglia su una 'Camaldoli europea'. E' necessario riflettere sulla necessità di rinforzare posizioni politiche che abbiano un comune denominatore. E' quello che ho cercato di fare con Forza Italia fin dall'inizio del mio mandato come segretario". Ma "ritengo che vada avviato questo percorso in maniera più consistente di come abbiamo fatto fino ad oggi". Lo dice il segretario nazionale di Forza Italia e vice presidente del Ppe Antonio Tajani cogliendo la sollecitazione di monsignor Vincenzo Paglia all'avvio di un approfondimento, "una nuova Camaldoli europea", che getti le basi da cui far nascere una nuova forza partitica.

"Ho cercato di farlo aprendo le porte a mondi che condividono i nostri valori - prosegue il vice presidente del Consiglio durante l'evento 'Verso il congresso Ppe' ospitato presso la Fondazione De Gasperi a Roma - Mondi che non hanno per forza in tasca la tessera azzurra ma che vogliono partecipare alla costruzione di un progetto politico che permetta al nostro Paese di avere solide radici popolari, cristiane, democratiche; includendo e non escludendo con l'anima liberale, l'anima riformista, della difesa dei diritti della persona, di alcune battaglie importanti del partito radicale. Penso alla battaglia per la dignità delle carceri, per la giustizia giusta".

Poi una stoccata: "Quando sento parlare i populisti non sento mai contenuti. Non ne sento uno. Sento slogan in contraddizione magari l'uno con l'altro. Ma bisogna essere coerenti. Ritengo che vada avviato questo percorso in maniera più consistente di come abbiamo fatto fino ad oggi", conclude Tajani.

"Io credo che una nuova Camaldoli europea possa partire da questi luoghi della cultura, che non sono un museo. C'è bisogno di una nuova cultura politica per una nuova forza partitica. Io credo che questo da qui possa nascere", aveva detto Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, intervenendo poco prima di Tajani presso la sede della Fondazione De Gasperi.

"Zuppi ha proposto l'immagine della cattedrale di Notre Dame riaperta - ricorda - Il mondo intero ha contribuito a restaurarla e quel giorno tutti rientrarono in quella cattedrale, da Macron a Trump, non come capi ma come donne e uomini che ammiravano una cattedrale che tornava ad essere il simbolo di quell'umanesimo universale che il cristianesimo può offrire, non un cristianesimo egemonico". "Un luogo - rimarca Paglia - che può ridare a tutti la sensazione di essere parte della famiglia umana che papa Francesco ha cosi bene delineato nell'enciclica Fratelli tutti".

Il codice Camaldoli è stato redatto nella cornice dell'omonimo monastero nel 1943 da esperti di diverse discipline chiamati, in forma riservata, dal segretario generale dei Laureati cattolici e Direttore dell’Icas Vittorino Veronese, a elaborare un breve contributo scritto per affrontare i problemi sociali ed economici della ricostruzione del Paese; contiene una serie di principi dell’ordinamento sociale che, in seguito, confrontati in sede di Assemblea Costituente, sono entrati a far parte della Costituzione italiana. (di Roberta Lanzara)