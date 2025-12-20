circle x black
Progetto civico Italia, oltre 1700 persone a 'Il Sistina Chapiteau'. Onorato: "Impressionante entusiasmo"

Amministratori civici da ogni parte d’Italia e simpatizzanti per l’iniziativa organizzata dall'assessore: "Noi stiamo chiaramente nel campo del centrosinistra alternativo alla destra italiana"

20 dicembre 2025 | 18.10
Redazione Adnkronos
Oltre 1700 persone, amministratori civici da ogni parte d’Italia e simpatizzanti di Progetto Civico Italia, hanno animato questo pomeriggio a 'Il Sistina Chapiteau' l’iniziativa organizzata da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore di Progetto Civico Italia.

È impressionante l’entusiasmo e la voglia di partecipazione che stiamo riscontrando in tutta Italia. Ovunque andiamo, da L’Aquila a Formigine, da Palermo a Fermo, da Caltanissetta a Potenza, da Bolzano a Roma troviamo sale piene animate da tantissimi amministratori locali capaci che stanno contribuendo alla nascita dal basso di un nuovo movimento politico”, ha spiegato Onorato, sul palco per gli auguri di Natale di Progetto civico Italia.

Noi stiamo chiaramente nel campo del centrosinistra alternativo alla destra italiana. Non miriamo ad ammucchiate e non facciamo sconti a questo governo. Vogliamo arricchire il centrosinistra in maniera costruttiva collaborando con il Pd, il M5S e tutta la coalizione. Possiamo dire, con una battuta, che la quantità di adesioni che stiamo avendo è inversamente proporzionale allo spazio che ci danno nei talk show”, ha proseguito Onorato sorridendo.

“Noi andiamo avanti, allargando il perimetro della coalizione, coinvolgendo tantissime persone e affrontando temi e problemi concreti. Vogliamo dare una mano, mettendo in campo soluzioni concrete ai problemi reali dei cittadini. Stiamo lavorando per costruire un’alternativa credibile al Governo Meloni”, ha concluso l’assessore della Capitale.

Progetto Civico Italia centrosinistra Pd M5S Onorato politica news
