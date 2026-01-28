Referendum, comitato 15 promotori: depositate in Cassazione oltre 550mila firme

Depositate in Cassazione le oltre 550mila firme di cittadini che hanno aderito alla richiesta di referendum del “gruppo dei 15”. Il portavoce Carlo Guglielmi, insieme agli altri promotori del nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia, è arrivato questa mattina alle 9 a piazza Cavour per il deposito all'Ufficio Centrale per il Referendum delle sottoscrizioni online a cui si aggiungono diverse decine in modalità cartacea.

“Oggi è una giornata importante perché depositiamo le firme e intanto siamo in attesa della decisione del Tar sul nostro ricorso - ha detto Guglielmi entrando in Cassazione - Una decisione che in ogni caso non cambierà il nostro percorso. Ora la Cassazione dovrà verificare la regolarità delle nostra raccolta e invitarci a dialogare sul quesito parzialmente differente, trovando un punto di sintesi. Se il Tar non accogliesse la nostra domanda”, ossia il ricorso che riguarda la richiesta di sospensiva del provvedimento che ha indetto il referendum per il 22 e 23 marzo, “ci si potrebbe trovare nella situazione di dover unire due quesiti con le schede già stampate: questo sarà un inedito della storia della Repubblica che rende molto interessante tutta questa vicenda, che ha acceso l'attenzione delle persone. Quello che ci interessa di più è che più le persone sono attente, più capiscono, più leggono e più votano no”. Le firme consegnate oggi in Cassazione, raccolte a partire dal 22 dicembre, riguardano il nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia dei 15 promotori, depositato a dicembre. Ora l’Ufficio Centrale dovrà vagliare le firme ed esprimersi sull’ammissibilità del quesito.