Referendum giustizia, governo non ha deciso data per le urne. Tajani: "Ne riparleremo a gennaio"

Il Consiglio dei ministri non ha preso nessuna decisione sul referendum per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati

Tribunale (Fotogramma)
29 dicembre 2025 | 18.30
Redazione Adnkronos
Ancora non c'è una data. Il Consiglio dei ministri non ha preso nessuna decisione sul referendum per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Nella riunione, raccontano alcuni presenti (che è stata molto breve e nel corso della quale è stato approvato il decreto per la proroga degli aiuti all'Ucraina) neanche sarebbe stato sfiorato l'argomento giustizia.

Avete discusso del referendum e di una eventuale data? "Non ne abbiamo parlato...", ha tagliato corto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, rispondendo ai giornalisti all'uscita da Palazzo Chigi.

"Nella riunione di governo non abbiamo affrontato l'argomento, non c'è ancora nessun accordo sulla data, ne parleremo all'inizio di gennaio", ha assicurato il vicepremier Antonio Tajani, parlando con i giornalisti. "Bisogna farlo, abbiamo sessanta giorni, non credo che serva la raccolta delle firme", ha precisato il ministro degli Esteri rispondendo a chi gli chiedeva se il governo fosse intenzionato ad aspettare la raccolta delle firme del comitato per il No prima di decidere sulla data del voto.

Il referendum si terrà il 1 marzo o il 22? "Non cambia molto, quello che è importante è il giudizio degli italiani", ha replicato il leader di Forza Italia.

