Referendum: Mosaner, 'mai autorizzato mie immagini a fini politici, Pd rimuova post'**

"In merito alla diffusione sui canali social del Partito democratico di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell'utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l'associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico". Così su instagram, l'olimpionico azzurro Amos Mosaner chiede la rimozione del post del Pd a favore del no al referendum sulla giustizia che ritraeva alcune immagini dell'incontro di curling, in coppia con Stefania Costantini.

"Chiedo -prosegue Mosaner- che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto e indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono". Dopo il messaggio dell'azzurro, il Partito democratico ha rimosso il video dai suoi canali social, esprimendo dispiacere per qualsiasi fraintendimento.