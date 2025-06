"Ormai è evidente che il quorum non ci sarà, come del resto era facilmente prevedibile vedendo i precedenti". Così Matteo Renzi sulla e-news. "I quesiti sul lavoro erano infatti ideologici e rivolti al passato come abbiamo detto in tutte le varie tribune televisive", ha sottolineato il leader di Italia Viva a poche ore dalla chiusura dei seggi del referendum.

"Spero che sia chiaro che per costruire un centrosinistra vincente bisogna parlare di futuro, non di passato. Ingaggiare battaglie identitarie, infatti, fa vincere i congressi ma non fa vincere le elezioni: se vogliamo costruire un’alternativa a Giorgia Meloni bisogna essere capaci di allargare al ceto medio, non chiudersi nel proprio recinto ideologico. Sono convinto che riusciremo a farlo", ha concluso l'ex presidente del Consiglio.

"Oggi in Italia la sinistra porta al voto un referendum per dimezzare gli anni per avere la cittadinanza italiana, verranno bocciati, il popolo non li voterà", ha detto dal canto suo Matteo Salvini, parlando a Mormant-sur-Vernisson, in Francia all’evento dei Patrioti. "La cittadinanza in Italia e Francia non è un regalo, servono regole più chiare e severe, non basta qualche anno di residenza, occorre dimostrare di conoscere, amare e rispettare la cultura e la legge del paese che vi ospita, in Italia, come in Francia, altrimenti tutti a casa", ha sottolineato il vicepremier e ministro.