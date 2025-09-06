circle x black
Regionali, Schlein a Cernobbio: "Noi ovunque compatti, maggioranza litiga"

Le parole della leader del Pd al Forum Sbilanciamoci di Cernobbio

Elly Schlein - Fotogramma /Ipa
Elly Schlein - Fotogramma /Ipa
06 settembre 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono molto felice di essere tornata dalla Puglia dopo il lancio della candidatura di Decaro. Con questa candidatura possiamo dire che la coalizione progressista è in campo compatta in tutte le regioni al voto e il centrodestra si deve abituare a una coalizione progressista unita, che non farà il favore di dividersi ed è in pista con tutti i candidati". Cosìdetto la segretaria Pd Elly Schlein al Forum Sbilanciamoci di Cernobbio.

"In queste settimane di lavoro mi ha colpito che non abbiamo litigato su nessun candidato e invece le forze di maggioranza stano ancora litigando sui candidati e non sappiamo chi candidano in Veneto, Campania e Puglia", ha aggiunto la leader del Pd.

"E' giusto interloquire con tutti, naturalmente sempre a partire da proposte, posizioni e idee del Pd e con la coerenza di sempre", ha aggiunto spiegando che a Milano "il Pd sta lavorando come sempre, ho piena fiducia nel lavoro del Pd".

"Istituzioni tutelino Global Flotilla"

"Le istituzioni tutte, anche il governo, devono tutelare l'incolumintà della Global Flotilla, per questo ho scritto una lettera alla Meloni, tanto più davanti alle inaccettabili minacce del governo israeliano che vanno rispedite al mittente. E' criminale non chi rispetta i diritti umani ma il blocco degli aiuti", ha poi detto Schlein parlando dell'iniziativa umanitaria e della missiva inviata alla premier.

