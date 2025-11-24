circle x black
Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

Seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain

Matteo Renzi
Matteo Renzi
24 novembre 2025 | 20.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L'ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.

"Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex", ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.

"Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un'azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro", dice il leader di Italia Viva. "Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell'emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine".

