circle x black
Cerca nel sito
 

Ddl Antisemitismo, Renzi: "Sempre dalla parte di Liliana Segre"

"Non abbiamo imbarazzo nel dire che dietro Hamas, Hezbollah ci sono i soldi degli iraniani"

Matteo Renzi - (Fotogramma)
Matteo Renzi - (Fotogramma)
05 ottobre 2026 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In un mondo di Francesca Albanese io sono fiero di essere sempre dalla parte di Liliana Segre che significa essere dalla parte di me stesso". E' la posizione che Matteo Renzi, leader di Italia viva, esprime nell'intervento di chiusura alla Leopolda. "Ho letto da qualche parte ' imbarazzo della Leopolda per le parole di Fedez', sul ddl antisemitismo. Noi non abbiamo imbarazzo nel dire che dietro Hamas, Hezbollah ci sono i soldi degli iraniani che vogliono far fallire le leadership arabe riformiste", aggiunge l'ex presidente del Consiglio. Alla Leopolda, tra gli ospiti è stato presente anche Fedez.

Il rapper ha dialogato su diversi temi, compreso il Ddl Antisemitismo che è approdato alla Camera. "Se questa è una priorità del paese, la trovo una stronzata enorme onestamente. Non lo trovo una priorità per il nostro paese. Non è che non si può contestare la Segre", ha detto Fedez riferendosi alle ultime esternazioni della senatrice a vita. "Si potrà dire che non siamo d'accordo con la Segre o è intoccabile?", ha chiesto il cantante.

La senatrice Segre, recentemente, ha fatto appello a tutte le forze politiche auspicando unità sull'approvazione del Ddl al di là delle logiche di partito, evidenziando la necessità di arginare "un'ondata di antisemitismo". Le opposizioni - in particolare M5S e AVS - contrastano il provvedimento. Il Pd sembra destinato a dividersi sul tema, con l'ala riformista schierata su posizioni di sostegno al Ddl.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
matteo renzi ddl antisemitismo
Vedi anche
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza