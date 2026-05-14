Riforme: boom di giovani per per convegno 'Oltre il Referendum, cantiere Italia 2027'

Si è svolto martedì pomeriggio, presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, il primo appuntamento del ciclo di convegni ideato da Martino Abbracciavento con il supporto del gruppo Centra!, dal titolo "Oltre il Referendum: Cantiere Italia 2027". L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione e al supporto di Giovanni Maiorano, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, con una sala completamente gremita, caratterizzata da una massiccia partecipazione di giovani, studenti, parlamentari e rappresentanti del corpo diplomatico. L’incontro ha approfondito gli scenari politici scaturiti dall'ultima tornata referendaria e le sfide che attendono le coalizioni in vista delle prossime scadenze elettorali del 2027.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Giovanni Maiorano, che ha sottolineato la necessità di un nuovo patto tra generazioni: “I giovani non devono essere semplici spettatori, ma protagonisti del futuro dell’Italia. Il 2027 si costruisce ascoltando e aprendo le porte delle istituzioni”. Il dibattito ha visto protagonisti esponenti di primo piano del panorama politico nazionale. Alessandro Cattaneo ha sottolineato come il referendum sia stato trasformato in un giudizio politico sul Governo, auspicando in futuro riforme costruite su ampie maggioranze parlamentari. Di segno opposto l’analisi di Luigi Marattin, che ha rivendicato la natura intrinsecamente politica dello strumento referendario, rilanciando la necessità di superare il bicameralismo paritario e di proseguire il progetto della “costituente liberale”. Walter Verini ha posto l’accento sulla necessità di ritrovare la concordia sulle riforme delle “architravi democratiche”, criticando l’attuale gestione della giustizia e proponendo per il centrosinistra un modello basato sulla piattaforma dell’Ulivo. Gianfranco Rotondi, analizzando il risultato come una “sconfitta politica” che riflette i nuovi equilibri di medio termine, ha invitato a completare la transizione del centrodestra verso una rappresentanza solida e condivisa.

L'organizzatore dell'evento, Martino Abbracciavento, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa: “Vedere così tanti ragazzi interessati ai temi dell'architettura costituzionale e delle alleanze politiche è il segnale che c'è una forte domanda di partecipazione. Questo è solo il primo di una serie di incontri che porteremo avanti nei prossimi mesi per dare voce a idee e visioni sul futuro del Paese, mettendo al centro il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni”.