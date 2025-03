Rita De Crescenzo ci riprova. La tiktoker napoletana famosa soprattutto per essere stata 'causa' della presa d'assalto di Roccaraso qualche settimana fa, dà appuntamento ai suoi follower per la piazza del Movimento 5 stelle.

Il messaggio

"Stop alle armi. Il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. Io 'nnanze a tutt' cu 'o striscione, e tutt quant' arrete a me. Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia, e ci sarà pure il sindaco". Così Rita De Crescenzo, tiktoker . La tiktoker, però, non menziona i pentastellati nel suo invito sui social, piuttosto utilizza la locandina in cui al posto del simbolo M5s c'è quello del 'Centro provinciale sportivo Libertas', a cui aggiunge lo slogan 'Soldi per lo sport, non per le guerre'.

"Chi vuole partire da Napoli - aggiunge -, alla stazione Centrale, si stanno organizzando i treni e pure i pullman. Tutto gratis: non si caccia na lira. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione, all'una". "Stop alle armi", conclude De Crescenzo.