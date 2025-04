Alla manifestazione contro il riarmo in programma oggi sabato 5 aprile e promossa dal Movimento 5 stelle c'è anche Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana è scesa in piazza per far sentire la sua voce: "Io sono qui come donna, come mamma e per lo stop alle armi".

Le parole di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo, famosa per essere stata 'causa' della presa d'assalto di Roccaraso qualche settimana fa, aveva esortato i suoi follower a partecipare alla Manifestazione di oggi promossa dal Movimento 5 stelle. "Stop alle armi, devono finire queste guerre, si deve seminare la pace. Il 5 aprile, tutti dovete partire insieme a me. Facciamo vedere a tutti quanti siamo noi napoletani", aveva detto la tiktoker.

Oggi, Rita De Crescenzo ha avanzato l'ipotesi che in futuro potrebbe candidarsi in politica anche se ammette: "Devo studiare un po', non conosco nessuno però. Non conosco Conte, Renzi, De Luca. Li conosco solo di nomi, però non ne capisco molto di politica", ha detto.

E poi ha spiegato il motivo per cui è scesa in piazza: "Sono qua perché ho paura delle armi, mi devo acculturare ma so che ce la farò", ha aggiunto la tiktoker, intervistata durante la manifestazione.