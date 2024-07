Nessun sito in vendita. Il generale Roberto Vannacci, interpellato dall'AdnKronos, sulla vicenda del sito web www.robertovannacci.it, da oggi proposto in vendita con tanto di annuncio in home page, resta interdetto.

"Non so di cosa si parla", dice. "Qualcuno vende un sito che porta il mio nome? Se è legale lo faccia, sicuramente non lo comprerò io e non permetterò che vi si parli in mio nome", aggiunge l'ex capo della Folgore. "Se non è una truffa è un modo forse lecito, ma non eticamente corretto, per lucrare sul mio nome e sulla mia notorietà".

Il dominio www.robertovannacci.it, come risulta all'AdnKronos, registrato lo scorso 23 agosto, è proposto al miglior offerente. Da oggi infatti nella home page compare la scritta, con tanto di maiuscolo 'SITO IN VENDITA!' - 'Invia la tua offerta al seguente indirizzo: robertovannacci.it@gmail.com.

Nella pagina di dominio segue un profilo dell'ex capo della Folgore, voluto ora al suo fianco da Matteo Salvini, dove si ricordano i principali incarichi ricoperti in ambito militare, con riferimento poi al caso editoriale della "pubblicazione, nell'agosto 2023, del suo libro 'Il mondo al contrario'" che "lo ha portato al centro di una considerevole attenzione mediatica, seguita da polemiche e anche denunce, a causa dei contenuti controversi espressi su omosessuali, immigrati, femminismo e ambientalismo. Il libro è salito al primo posto dei più venduti in Italia nella settimana dal 14 al 20 agosto".

Poche righe che si concludono con un cenno all'esordio in politica: "Candidatosi con la Lega alle elezioni europee del 2024, viene eletto, risultando il candidato con il maggior numero di preferenze dopo Giorgia Meloni". Il sito www.robertovannacci.it, che fino a pochi giorni fa veniva dato in fase di realizzazione ("In Allestimento", si leggeva in Hp) ora è così finito all'asta.