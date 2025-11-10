circle x black
Cerca nel sito
 

Salvini: "Fuori dalle palle immigrati che non rispettano tradizioni Italia"

Il leader della lega: "In troppi entrano nel Paese e distruggono nostro tessuto". Sulla scuola: "No a schifezze gender e cose di quel genere"

Matteo Salvini - (Fotogramma/IPa)
Matteo Salvini - (Fotogramma/IPa)
10 novembre 2025 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Uno può essere islamico, ebreo, cattolico, buddista, valdese, protestante. Il problema è pretendere che chi arriva a Bari, a Lecce, a Foggia, a Brindisi, a Taranto o a Trani rispetti la nostra storia, la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione, la nostra Costituzione e quelli che non sono disposti a farlo fuori dalle palle, tornino da dove sono arrivati, dal primo all'ultimo, cristianamente e generosamente fuori dalle palle". Così Matteo Salvini, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

"Ve lo dico in una terra di accoglienza. La Puglia è terra di accoglienza, di generosità, di solidarietà, però l'Europa sta permettendo a troppi immigrati, soprattutto islamici, di entrare nel nostro Paese e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale, culturale, economico. Il problema non è il Dio in cui si crede", ha detto ancora il vicepremier e leader della Lega.

A scuola "no a schifezze gender e cose di quel genere"

"Sono orgoglioso che questo governo, col ministro Valditara, un ministro della Lega, abbia rinnovato ben due contratti degli insegnanti, dei docenti e del personale della scuola. È fondamentale avere scuole libere da ideologie, fondamentale aumentare gli stipendi in busta paga ed è fondamentale che chi insegna ai nostri figli invece di portare in classe le ideologie gender o schifezze di quel genere, possa insegnare il rispetto, la buona educazione, i doveri, la Costituzione, il rispetto delle regole", ha detto ancora Salvini.

"A quei fenomeni che si rifiutano di fare l'esame di maturità perché la scuola non deve giudicare, a quei fenomeni che mancano di rispetto ai propri insegnanti o ai propri compagni di scuola, a quei fenomeni che durante occupazioni e autogestioni sfasciano il materiale scolastico, la risposta è chi rompe paga", ha aggiunto. "Paghino le mamme e i papà di quegli imbecilli che prendono la scuola per un centro sociale", ha sottolineato.

Riforma giustizia, "fondamentale vittoria sì al referendum"

"È fondamentale che vinca il sì al referendum sulla giustizia. Troppi italiani finiscono ingiustamente in galera e i giudici che sbagliano non pagano mai, non è possibile", ha detto inoltre parlando della riforma della giustizia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salvini immigrati salvini scuola matteo salvini salvini gender scuola
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza