L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha molti “limiti”, ma andrebbe “riformata”, invece di “lasciarla”, perché “è necessaria”. Lo dice a Bruxelles il governatore della Lombardia Attilio Fontana, della Lega, commentando la proposta presentata dal suo partito, che l’Italia lasci l’Oms come faranno gli Usa con Donald Trump. Fontana, da presidente della Regione, ha gestito tutta la pandemia di Covid-19, che ha colpito la Lombardia per prima in Europa, e con particolare virulenza.