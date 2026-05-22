La leghista Debora Piazza aveva lasciato un commento su Facebook. Lega: "Parole inaccettabili e assurde"

Bufera a Lecco per il commento social della segretaria e consigliera comunale di Barzanò, e ormai ex esponente della Lega Debora Piazza, contro la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Sotto la diretta su Facebook del comizio della leader dem a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Piazza scrive in un chiaro e inequivocabile riferimento a quanto successo a Modena sabato pomeriggio, quando diverse persone sono state investite dall'auto guidata da El Koudri: "Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore".

La sospensione immediata

Frasi che le costano la sospensione immediata dal Carroccio. "Come Lega Lombarda e Lega lecchese prendiamo totalmente le distanze, in maniera netta e inequivocabile, dalle inaccettabili e assurde frasi scritte in un commento sui social da Debora Piazza, che abbiamo già provveduto immediatamente a sospendere da ogni nostra carica interna e per cui valutiamo ulteriori provvedimenti disciplinari, da assumere nelle sedi competenti. Naturalmente esprimiamo la nostra solidarietà a Elly Schlein per quanto accaduto", spiegano il segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo del Carroccio in Senato, Massimiliano Romeo, e il segretario provinciale leghista di Lecco, Daniele Butti.

La solidarietà di Meloni a Schlein: "Parole inaccettabili"

Solidarietà a Schlein arriva anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per la premier quelle della consigliera sono "parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. La Lega ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni".

Tajani: "In politica non c'è spazio per la violenza"

Su X arriva anche la solidarietà del vicepremier Antonio Tajani. "Esprimo solidarietà e vicinanza a Elly Schlein vittima di un commento molto grave da parte di una consigliera comunale della Lega a Barzanò. Evocare l’attentato di Modena per colpire il segretario del Pd e i suoi militanti durante un comizio a Lecco è un atto molto grave, inaspettato da chi rappresenta le Istituzioni anche negli enti locali", scrive. Secondo il ministro "bene hanno fatto Matteo Salvini e i dirigenti della Lega ad aver preso subito provvedimenti sospendendo la responsabile. In politica non c’è spazio per la violenza, si combattono le idee mai le persone".

Pd: "Parole inqualificabili"

Appena letto il post il Pd aveva subito chiesto a "Giorgia Meloni di prendere immediatamente le distanze e al vicepremier Matteo Salvini di scusarsi con la Segretaria del Partito Democratico". "Scuse che dovrebbero essere rivolte anche ai feriti di Modena, che non avrebbero mai dovuto essere trascinati in un simile sproloquio. Per noi il confronto politico si fonda sempre sulla civiltà, sul rispetto delle istituzioni e dell’avversario politico", così in una nota Braga e Francesco Boccia, Capigruppo Pd alla Camera e al Senato, e Nicola Zingaretti, Capo delegazione Pd al Parlamento europeo. "Le parole di Debora Piazza, consigliera comunale della Lega in provincia di Lecco, sono inaccettabili e inqualificabili nel loro significato letterale. Non c’entra nulla la polemica politica, men che meno il confronto tra forze in competizione elettorale".