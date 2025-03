Scuola, Meritocrazia Italia incontra Valditara: patto su valorizzazione merito e competenza

Una delegazione di Meritocrazia Italia, composta dal presidente nazionale Walter Mauriello, dalla vice presidente Manuela Lampitella, dalla responsabile nazionale Alessia Fachechi e dalla Ministra Serena Sammarco, ha incontrato giovedì il Ministro Valditara. Nel corso dell’incontro, Meritocrazia "ha espresso apprezzamento per l’impegno profuso in questi anni per la revisione di un sistema scolastico in affanno, non più adeguato alla piena realizzazione della sua imprescindibile funzione sociale - si legge in una nota - e per la disponibilità del Ministro e ha condiviso la stessa idea e visione per programmare una scuola quanto più inclusiva che sappia valorizzare percorsi di merito e di intervento collettivo in maniera significativa, con un’attenzione anche alla regolamentazione all’utilizzo dei social in ambito formativo".

"E’ stato presentato al Ministro il testo unico social e a breve si darà seguito a una stretta collaborazione per portare avanti strette iniziative a vantaggio dei presupposti fondamentali di uno Stato democratico, che punta sul valore delle persone e delle grandi risorse del nostro Paese" fanno sapere da Meritocrazia Italia, che "ha portato all’attenzione del Ministro le proprie proposte insistendo sulla necessità di adottare regole chiare, basate sul merito effettivo, individuale e collettivo, e di rimuovere invece quelle normative che generano discriminazioni tra i lavoratori, garantendo pari opportunità per tutti. Sottolineata la necessità che i percorsi formativi, a tutti i livelli, siano riprogrammati nel verso della migliore aderenza alle esigenze imposte dal rinnovato contesto sociale, culturale ed economico e della valorizzazione dei progressi tecnologici, d’internazionalizzazione e di multiculturalismo. Non si può temporeggiare oltre nel dare risposta a ormai cronici problemi come impoverimento lessicale, estraneità alla lettura e alla comprensione di testi complessi e atrofizzazione al ragionamento e allo spessore esistenziale che la cultura in generale fornisce alla persona nel percorso di costruzione identitaria, come singolo e come individuo inserito nel tessuto sociale".

"Meritocrazia - conclude la nota - ha ribadito che la precarietà non può e non deve essere istituzionalizzata, specialmente nel mondo del lavoro e ancor più nell’ambito scolastico, dove è essenziale garantire stabilità per docenti e studenti, al fine di assicurare percorsi formativi di qualità. Il focus ha contemplato anche il sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno e le effettive opportunità dei corsi Indire".