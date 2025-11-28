circle x black
Sociale, Furfaro (Pd): 'Meloni al governo perché sinistra ha tradito sue promesse'

28 novembre 2025 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Io non passo il tempo a bloccare gli sfratti per sport, ma perché si parla spesso di persone che sono morose incolpevoli, gente che non riesce più a pagare l’affitto non per colpa loro. Padri e madri di famiglia che finiscono a vivere in macchina o sul ciglio della strada, anziani che perdono il coniuge e con la pensione non riescono più a pagare. Prima c’erano il fondo affitti e il fondo contro la morosità incolpevole, la destra li ha cancellati entrambi, con oltre 600 mila famiglie italiane a rischio sfratto”. Così Marco Furfaro, onorevole del Partito Democratico, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“La maggioranza degli sfratti sono per morosità incolpevole, e io faccio una cosa molto semplice: utilizzo il mio ruolo per trovare una mediazione affinché la gente non finisca in strada. Anche perché quando accade sono un costo per lo stato. Con i tagli fatti dal governo i comuni hanno tolto soldi al sociale, alla scuola, ai trasporti, ma per un comune quando una persona finisce in strada è un problema sociale - ha proseguito l’onorevole - Parliamo spesso di sicurezza, ma una persona che finisce strada e non ha più niente da mangiare con un'età talmente alta da non trovare lavoro, ha due opzioni: o finisce in ospedale o finisce a delinquere”.

“Noi siamo contrari al riarmo degli stati nazionali e quindi alla linea del governo, quei soldi dovrebbero andare al sociale e al fondo affitti. Dobbiamo tornare ad una politica che non tradisce le promesse, e nel PD c’è un nuovo gruppo dirigente anche perché in passato c’è stata distanza tra il dire e il fare, e ne siamo consapevoli - ha concluso Furfaro - Giorgia Meloni governa perché la sinistra ha tradito tante delle sue promesse. La linea del PD è quella di Elly Schlein, al di là delle posizioni legittime di altri componenti del partito”.

