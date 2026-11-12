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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e centrodestra vince anche senza Vannacci

Il rilevamento dell'Istituto 'Only Numbers' per Porta a Porta

Alessandro Di Battista - (fermo immagine La7)
Alessandro Di Battista - (fermo immagine La7)
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12 novembre 2026 | 22.57
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala, il M5S fa passi avanti. E' il podio del sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' (Ghisleri) per 'Porta a Porta' con le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi, 12 novembre 2026. Il centrodestra uscirebbe vincente dalle urne, anche senza il contributo di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Entra in scena anche Schierarsi, con Alessandro Di Battista.

Secondo il sondaggio, Fratelli d'Italia conferma il primo partito con il 28,2% dei consensi, in crescita dello 0,6% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 26 ottobre. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio. Il Pd della segretaria Elly Schlein è al 20,4%, dopo un calo dello 0,4%. Il M5S di Giuseppe Conte, invece, si attesta all'11,6% in crescita dell'1,2%. Al quarto posto tra i partiti Forza Italia che, con il 7,6% (+0,1%), è davanti a Futuro Nazionale di Vannacci che è al 6,5% e cede lo 0,3%(-0,3%). Alleanza Verdi Sinistra è al 6% e perde mezzo punto (-0,5%) come la Lega anch’essa al 6% (-0,5%).

Seguono Azione-il centro al 3,3% (-0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,2% (stabile), Schierarsi di Alessandro Di Battista al 2,2% alla sua prima rilevazione, +Europa all'1,1% (-0,2%), Progetto Civico (Onorato) all'1,1% (+0,3%), Noi Moderati all’ 1,1% (+0,2%), Sud chiama Nord (Cateno De Luca) stabile allo 0,8% e , infine, Più Uno (Ruffini-Gabrielli) stabile allo 0,5%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente l’1,4%% (-2,6%).

Gli astenuti-indecisi si attestano al 41% (-7,5% rispetto all'ultima rilevazione). In generale, il centrodestra, senza Futuro Nazionale, si attesta al 43,7% in crescita dello 0,4% mentre il campo largo (Comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 42,9% e sale dello 0,4% (+0,4%). In particolare, poi, nell’ipotesi in cui fosse Conte il candidato premier per il centrosinistra la coalizione otterrebbe il 41% dei consensi mentre il centrodestra, con Meloni, sarebbe al 42,7%. Nell’eventualità, invece, in cui fosse Schlein la candidata a Palazzo Chigi per il Campo Largo questo avrebbe il 40,2% dei consensi contro il 43,8% del centrodestra con Meloni.

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