Sondaggio Tg3 Linea Notte, centrodestra al 45,7% e centrosinistra al 44,3%

Fratelli d'Italia primo partito con il 27,3, segue il Pd con il 21,6

I dati del sondaggio
06 marzo 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
Il centrodestra, senza il partito di Roberto Vannacci, è al 45,7%. Il centrosinistra, senza Azione di Carlo Calenda, è al 44,3%. E' quanto emerge dal sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, diretto da Pierluca Terzulli, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Nel duello tra le due coalizioni, il centrodestra scende dello 0,1% rispetto al precedente rilevamento mentre il centrosinistra sale dello 0,3% riducendo il gap.

Nel dettaglio Fratelli d'Italia primo partito con il 27,3%, segue il Pd al 21,6% e quindi il Movimento 5 Stelle al 12,1%. Forza Italia al 9,5%, Lega al 7,4% e Avs al 5,8%. Azione si colloca al 3,1% mentre Italia viva è al 2,7%. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si attesta al 2%, con un calo dello 0,1%. Quanto alla fiducia nel governo i giudizi positivi sono il 39%, quelli negativi il 61%.

