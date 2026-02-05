circle x black
Sondaggio politico, frenano Fratelli d'Italia e Pd. Vannacci debutta con 1,6%

I dati del rilevamento dell'Istituto Only Numbers

Roberto Vannacci
Roberto Vannacci
05 febbraio 2026 | 22.39
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce. E Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, entra in gioco secondo il sondaggio dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta, con le intenzioni di voto oggi in caso di elezioni.

Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio e scende al 29,8%, confermandosi ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è seguita dal Pd al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna l'1,1% e arriva all'11,3%.

Forza Italia al 9% è stabile, mentre la Lega all' 8% cala dello 0,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,4% (-0,1%), Azione è al 3,7% (+0,1%), Italia Viva al 2 % cede lo 0,8% (-0,8%). Infine +Europa all'1,8 % cresce dello 0,2%, mentre Noi Moderati è allo 0,8% e cala dello 0,2%. 'Debutta' Futuro Nazionale: il partito di Vannacci si collocherebbe all’1,6%.

In generale, il centrodestra è al 47,6% mentre il campo largo (senza Azione) è al 44,6 (+0,1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,7% (in calo del 2,6% rispetto all'ultima rilevazione).

