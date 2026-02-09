circle x black
Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%

Il rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto

09 febbraio 2026 | 20.17
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia cala, frenano anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si presenta superando il 3% e, secondo i dati, toglie consensi a Fdi e alla Lega. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che oggi, 9 febbraio, delinea le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il podio è tutto 'in rosso' secondo l'ultimo rilevamento.

Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito ma cede l'1,2% rispetto alla scorsa settimana e scivola al 30,1%. Alle spalle della formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, passo indietro anche per il Pd. I dem della segretaria Elly Schlein calano dello 0,3% e ora valgono il 22,2%. Passo indietro analogo per il M5S di Giuseppe Conte, che scende all'11,7%.

Ai piedi del podio, cresce Forza Italia che guadagna lo 0,2% e arriva all'8,4%. Giù la Lega, che lascia sul terreno l'1,1% e scende al 6,6%. Verdi e Sinistra (-0,1%) sono al 6,4%. Spicca il 3,3% attribuito a Futuro Nazionale, il partito appena fondato da Vannacci: l'ex generale, dopo l'addio alla Lega, 'debutta' superando Azione (3,1%) di Carlo Calenda e Italia Viva (2,2%) di Matteo Renzi. Seguono +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,2%).

