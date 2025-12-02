circle x black
Sondaggio politico: FdI al 30% e Pd al 22%

È quanto emerge dal sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta'

Schede elettorali (Fotogramma)
02 dicembre 2025 | 17.49
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia cede mezzo punto rispetto alla rilevazione dello scorso 18 novembre e scende al 30%, seguito dal Pd al 22% che resta stabile. È quanto emerge dal sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' che oggi, 1 dicembre, evidenzia le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni.

Il Movimento 5 Stelle al 10,5%, invece, perde un punto percentuale. Forza Italia cala al 9% (-0,5%), mentre la Lega guadagna un punto ed è all’8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6%, come nella scorsa rilevazione. Azione al 4% cala di mezzo punto mentre Italia Viva-Casa riformista resta al 3%. Infine stabili Noi moderati all'1,5% e +Europa all’1%, mentre l’Udc, allo 0,5%, scende di mezzo punto.

In generale, il centrodestra, comprensivo dell'Udc, scende al 49,5% (-0,5%), mentre il campo largo al 42,5% perde un punto. La stima dell'affluenza resta al 56%.

