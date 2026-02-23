circle x black
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd sale

Il rilevamento Ixè con le intenzioni di voto

Un seggio elettorale
23 febbraio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S crescono. Il nuovo partito di Roberto Vannacci debutta, la Lega scivola. Il sondaggio Ixè, con le intenzioni di voto oggi in caso di elezioni, propone un podio più compatto. Fratelli d'Italia si conferma primo partito ma rispetto a gennaio cede lo 0,2% scendendo al 28,9%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un margine di 6 punti rispetto al Pd della segretaria Elly Schlein, che cresce dello 0,3% e sale al 22,9%. In ascesa anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,5% e ora vale il 12,7%. Passo avanti anche per Forza Italia, dall'8,4% all'8,8%, e per Verdi e Sinistra, che salgono dal 7,2% al 7,6%: la crescita vale il sorpasso ai danni della Lega, che perde l'1,8% e scivola al 6,2%.

Segue Azione di Carlo Calenda al 2,9% e subito dietro c'è Futuro Nazionale: il nuovo partito di Vannacci, monitorato per la prima volta da Ixè, si attesta al 2,7% piazzandosi davanti a Italia Viva (2,1%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%). Futuro Nazionale, secondo il rilevamento, costruisce il suo elettorato 'prendendo' lo 0,7% da Fratelli d'Italia, lo 0,6% dalla Lega, lo 0,4% da Forza Italia, lo 0,2% da altri partiti e lo 0,8% dagli astenuti e indecisi.

Tag
sondaggio elezioni oggi sondaggio meloni sondaggio vannacci
