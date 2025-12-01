circle x black
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd calano

M5S in crescita, la Lega aggancia Forza Italia secondo il rilevamento Swg per il Tg La7

01 dicembre 2025 | 19.44
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia e il Pd calano, il M5S cresce. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 1 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza pur perdendo lo 0,3%. Fratelli d'Italia scende al 31,3% ma conserva oltre 9 punti di vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,1% e si attesta al 22,2%. In crescita il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e arriva al 12,7%.

Fuori dal podio, stabile Forza Italia che rimane al 7,9% e viene agganciata dalla Lega, che guadagna lo 0,2% in una settimana. Passo indietro di Verdi e Sinistra, che cedono lo 0,1% e ora valgono il 6,9%.

Staccate Azione (3,3%), Italia viva (2,4%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,2%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%.

