Il rilevamento Swg per il Tg La7. Il Movimento 5 Stelle cresce, Lega stabile e Forza Italia su

Fratelli d'Italia stabile, il Pd cala, il M5S cresce. E' il podio del sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 28 luglio 2025. Fratelli d'Italia rimane sempre primo partito con ampio vantaggio. La formazione guidata da Giorgia Meloni restal 29,9% e allunga rispetto al Partito Democratico della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,3% e scendono al 22,4%. Cresce il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che passa dal 13 al 13,4%. Nessuna variazione per la Lega del segretario Matteo Salvini, stabile all'8,4%. Passo avanti di Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e si attesta all'8,1%.

In discesa Verdi e Sinistra, con una variazione negativa dello 0,2% fino all'attuale 6,7%. Scende anche Azione: il partito guidato da Carlo Calenda passa dal 3,5% al 3,3%. In ascesa Italia Viva: la formazione di Matteo Renzi sale dal 2,2 al 2,4%. Seguono +Europa (2,1%) e Noi Moderati (1%).