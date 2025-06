Fratelli d'Italia in fuga, Pd in calo, M5S e Lega crescono. E' il quadro del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, lunedì 23 giugno. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,2% e sale al 30,6%, aumentando il vantaggio sul Pd. I dem cedono lo 0,3% e scendono al 23%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,1% e ora vale il 12,4%. Stesso progresso per la Lega, che sale all'8,2% e scavalca Forza Italia (-0,1%), che si attesta all'8,1%.

Giù anche Verdi e Sinistra (6,5%). Seguono Azione (3,6%), Italia Viva (2,1%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%).