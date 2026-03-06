circle x black
Cerca nel sito
 

Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%

Sorpasso del No a circa 2 settimane dal voto

I dati del sondaggio sul referendum
I dati del sondaggio sul referendum
06 marzo 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Il sorpasso è contenuto dalnel sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, diretta da Pierluca Terzulli, in vista del voto in programma il 22 e 23 marzo. Il no guadagna l'1,7% rispetto al precedente rilevamento e sale al 42,6%. Il sì frena, cedelo 0,3% e si attesta al 42,4%. L'ago della bilancia può essere rappresentato dagli indecisi, che costituiscono il 15% del campione disposto a votare. L'affluenza si mantiene abbondantemente al di sotto del 50%: il sondaggio evidenzia che a votare sarebbero il 44% degli aventi diritto, senza variazioni rispetto ai dati del precedente rilevamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum riforma giustizia sondaggio referendum riforma giustizia
Vedi anche
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza