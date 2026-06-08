Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala e Roberto Vannacci si avvicina alla Lega. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi, lunedì 8 giugno, per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. I dati arrivano in una giornata caratterizzata dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Il sondaggio conferma che Fratelli d'Italia è ampiamente il primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e sale al 28,3% guadagnando terreno sul Pd della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,3% e ora valgono il 22%.

In salita il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,1% e si attesta al 13,1%. Calo dello 0,2% per Forza Italia, ora al 7%. Stesso passo indietro per Verdi e Sinistera (6,5%) e Lega (5,6%). Il Carroccio viene avvicinato da Futuro Nazionale: il partito fondato da Roberto Vannacci guadagna lo 0,2% e arriva al 4,8%.

Più dietro Azione di Carlo Calenda (3,6%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,2%).