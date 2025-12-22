circle x black
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e allunga

Il rilevamento Swg per il Tg La7, calano Pd e M5S

Schede elettorali
Schede elettorali
22 dicembre 2025 | 20.07
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia cresce, il Pd e il M5S calano. Il divario aumenta tra i big nel sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 22 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, invertendo la rotta rispetto al rilevamento di una settimana fa. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, sale al 31,3% e allunga rispetto alla concorrenza. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede lo 0,2% e si attesta al 22,1%. Frenata anche per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e scivola al 12,7%.

Stop anche per la Lega, che lascia sul terreno lo 0,2% e ora vale l'8,2%. Il Carroccio si ritrova tallonato da Forza Italia, che rimane stabile all'8,1%. Nessuna variazione per Verdi e Sinistra, fermi al 6,8%.

Più indietro Azione (3,1%), Italia viva (2,2%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 3,1%.

