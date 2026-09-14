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Sondaggio politico: crescono Fratelli d'Italia, Pd e M5S. Vannacci sale ancora

Il rilevamento Swg con le intenzioni di voto per il Tg La7

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
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14 settembre 2026 | 20.12
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia, Pd e M5S crescono. Roberto Vannacci prosegue la corsa e sale ancora. Sono i dati del sondaggio Swg che, per il Tg La7, fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 14 settembre 2026. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e arriva al 27%. Il Pd della segretaria Elly Schlein cresce dello 0,3% e si attesta al 22,9%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 12,5% al 12,6%. Continua a salire Futuro Nazionale: il partito fondato e guidato da Vannacci fa segnare un nuovo +0,2% e ora vale il 7,9%, confermandosi quarta forza dello scacchiere. Aumenta il vantaggio su Forza Italia, che rimane ferma al 6,9%. Scendono Verdi e Sinistra (da 6,8% a 6,7%) e Lega (da 5,7% a 5,5%).

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,1%), Italia viva di Matteo Renzi (2,5%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%).

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sondaggio tg la7 sondaggio meloni sondaggio vannacci
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