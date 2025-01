Un accordo tra l'Italia e Starlink? "Sarebbe grandioso, altri Paesi in Europa chiederanno di averlo". Elon Musk risponde così in post su X a Matteo Salvini, che ieri aveva commentato sul social network l'ipotesi di intesa definendola "un'opportunità e non una minaccia". Per il leader della Lega, Musk è "una figura di spicco nell'innovazione globale".

Nelle ore scorse la presidenza del Consiglio aveva smentito la firma di contratti con SpaceX dopo le indiscrezioni di 'Bloomberg'. L'agenzia stampa aveva riferito di una trattativa in atto tra il governo italiano e SpaceX per la fornitura di telecomunicazioni sicure, sottolineando che "le discussioni sono in corso e non è stato raggiunto ancora un accordo finale sul contratto quinquennale" che ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di dollari.

This will be great. Other countries in Europe will ask to borrow it. — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025

Le voci di Bloomberg e la smentita del governo

L'accordo prevederebbe la fornitura di una gamma completa di servizi crittografia di alto livello per le comunicazioni telefoniche e l'uso di Internet utilizzati. Secondo Bloomberg, il piano avrebbe subito un'accelerazione dopo l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e il presidente designato degli Usa Donald Trump in Florida. Una cena a cui non era presente Elon Musk.

La Presidenza del Consiglio, in una nota di Palazzo Chigi, ha smentito "che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink". "Le interlocuzioni con SpaceX - si legge nella nota diffusa ieri da Palazzo Chigi - rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati".

La stessa Presidenza del Consiglio "smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l'incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump".

Ue: "Italia è sovrana, può fare accordi"

Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea per la Sovranità digitale, nel suo briefing quotidiano con la stampa, aveva risposto a chi gli domandava del possibile accordo: "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità italiane, l'Italia è uno Stato sovrano e può concludere accordi".