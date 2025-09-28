circle x black
"Sparate alla Meloni", la scritta choc a Prato

La deputata di Fratello d'Italia, Chiara La Porta: "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città"

28 settembre 2025 | 15.00
Redazione Adnkronos
'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia).

"Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città - afferma in una nota La Porta, candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali - È un atto vergognoso che condanniamo con forza. Fratelli d’Italia non si fa certo intimidire da vigliacchi anonimi che incitano alla violenza contro il presidente del Consiglio; questa violenza è frutto di politiche cittadine di sinistra permissive e lassiste che per troppo hanno sottovalutato ogni forma di criminalità. Riporteremo la legalità a Prato e non abbasseremo la guardia, sarà il mio primo impegno da consigliere regionale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
