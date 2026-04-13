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Trump contro il Papa, la solidarietà della politica al Pontefice: "Fuori luogo e disgustoso"

Dal monito di Salvini al presidente Usa alla piena solidarietà di Schlein

Papa Leone - Fotogramma /Ipa
Papa Leone - Fotogramma /Ipa
13 aprile 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Papa Leone XIV. Dopo il post al vetriolo pubblicato su Truth Social - dove il tycoon ha accusato Prevost di essere "un debole" in politica estera, di "danneggiare la Chiesa cattolica" ma anche di essere in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla Casa Bianca - il mondo politico italiano si schiera dalla parte del Pontefice, giudicando l'intervento a gamba tesa del leader americano come"intollerabile", "fuori luogo", "disgustoso".

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"Mi auguro che Trump arrivi a una via d'uscita, visto che ha attaccato il Papa. A parte il fatto che è la guida spirituale per miliardi di cattolici, se c'è una persona che si sta spendendo per la pace e la soluzione del conflitto, attaccarlo non mi sembra intelligente e utile da fare", ha il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, ospite della trasmissione 'Parla come mangi' su Telelombardia.

“Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato. Insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana è atto gravissimo, che rivela fino in fondo la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere. Esprimo quindi, anche a nome della comunità del Partito democratico, piena solidarietà a Papa Leone XIV". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Le parole di Trump verso Papa Leone sono semplicemente disgustose", scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

"Trump ha spesso superato confini di decenza verbale che non pensavamo possibili. Ma attaccare il Papa va oltre e indigna il mondo. È l'ultima frontiera di degrado di un mondo sovranista che fortunatamente sta andando in pezzi. Almeno questa volta, Giorgia Meloni riuscirà a farsi venire il coraggio di prendere le distanze da Trump?", dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Quello di Donald Trump nei confronti di Leone XIV è un attacco aspro, fuori luogo e fuori contesto. La Pace rappresenta un valore universale, e l’impegno del Pontefice nel promuoverla costituisce un riferimento importante per le coscienze di tutti, credenti e laici. Le crisi che oggi affliggono il quadro internazionale stanno causando effetti gravissimi, sul piano della perdita di vite umane e di crisi sociali. Per questo motivo, lo sforzo di Leone XIV merita condivisione e rispetto”, dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

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