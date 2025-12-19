circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Meloni: "Su accordo Ue prevalso il buonsenso"

La premier nella notte a Bruxelles: "Soddisfatta dei risultati"

Giorgia Meloni - Afp
Giorgia Meloni - Afp
19 dicembre 2025 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sulla questione del finanziamento del fabbisogno dell'Ucraina "ha prevalso il buonsenso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella notte a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-27.

"Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio Europeo - afferma Meloni - nei quali ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero vincolata anche dalla risoluzione parlamentare, dalla posizione portata ieri in Parlamento, particolarmente su due temi che per noi erano più importanti".

Il primo, continua, "era quello di garantire il necessario supporto all'Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario. Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie", ma che si sia riusciti "a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario", spiega.

Il tema degli asset congelati alla Russia, ha aggiunto la premier, "rimane nelle conclusioni. Ricordo che la decisione più importante l'abbiamo già presa qualche giorno fa, quando abbiamo immobilizzato gli asset garantendo che non vengano restituiti".

Nelle conclusioni, ha riferito ancora, "si dice che l'Unione Europea, chiaramente seguendo la normativa, lo Stato di diritto eccetera, si riserva anche di considerare l'uso di questi asset, soprattutto per ripagare il prestito che dovrà fare. Ma questo è un 'ongoing', un lavoro che deve ancora andare avanti", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Giorgia Meloni Ue ucraina prestito ue
Vedi anche
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza