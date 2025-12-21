circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Salvini: "Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi"

"Qualcuno può seriamente credere che l'Ucraina potrà vincere sul campo?"

Matteo Salvini
Matteo Salvini
21 dicembre 2025 | 21.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa è una guerra che nessuno potrà vincere sul campo". Matteo Salvini, leader della Lega, a Zona bianca su Retequattro si esprime così sulla guerra tra Ucraina e Russia. I negoziati per porre fine al conflitto procedono con estrema lentezza, con il tentativo di mediazione europea tra posizione apparentemente poco conciiliabili. "Qualcuno può seriamente credere che l'Ucraina potrà vincere sul campo vista la sproporzione di forze e riconquistare il tempo perduto? No. Prima verrà fermato questo conflitto e sarà meglio per tutti", dice Salvini. "Noi abbiamo sempre difeso chi è stato aggredito, ma è arrivato il momento di fermarsi", ribadisce il leader della Lega.

Il governo si appresta a varare un nuovo decreto: "Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e attacco".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
matteo salvini guerra ucraina russia
Vedi anche
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza