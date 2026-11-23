"La diminuzione nel mondo della mortalità infantile nel corso dei decenni è stata un grande risultato. Paradossalmente oggi, in cui i mezzi sono maggiori, le condizioni dovrebbero essere più rassicuranti, assistiamo invece a un'involuzione pericolosa, perché i conflitti, le crisi non affrontate adeguatamente di vario genere stanno ponendo nuovamente a rischio la condizione dei bambini, di tutti, ma particolarmente dei bambini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Unicef nell'ottantesimo anniversario di fondazione, guidata dalla direttrice dell'Office of strategy and evidence innocenti Unicef, Regina De Dominicis, e dalla presidente Unicef Italia, Stefania Radoccia.

"L'Italia - ha ricordato il capo dello Stato - con la rete che voi manifestate di operatori e di sostenitori, è un Paese che ha dentro di sé la sensibilità a questo orizzonte del garantire sicurezza ai bambini. Però anche nel nostro Paese vi sono difficoltà e condizioni critiche, ma nel mondo sono cresciute perché tensioni, conflitti, incomprensioni, indifferenza che alle volte si registra anche nella vita internazionale mettono a rischio la condizione infantile. Per questo questi 80 anni e questo anniversario dell'Unicef non è soltanto il ricordo di una svolta storica, di un avanzamento di civiltà, ma è anche un messaggio, un monito al mondo perché recuperi quella condizione di consapevolezza che nel '46 ha spinto agli interventi attraverso l'Unicef per i bambini provati dalla guerra in Europa e la applichi regolarmente in maniera crescente in tutto il mondo, come i bambini qui rappresentano e manifestano".

"Grazie per quello che fate, grazie per questa opera che non è soltanto anzitutto quella operativa, di risultati, di organizzazione, di sollecitazioni, di promozione, ma anche per la funzione di ricordo all'umanità di quanto sia decisivo questo fronte. Ed è persino ovvio, persino sorprendente che questa evidenza non venga colta da tutti nel mondo, cioè la esigenza - ha concluso Mattarella - che i bambini che rappresentano il futuro, e in realtà anche il presente della vita collettiva, vengano curati adeguatamente. Quel che si vede in questo periodo ovunque, ma particolarmente in alcune zone del mondo, è davvero sconfortante e richiede un impegno moltiplicato. Per questo grazie all'Unicef per l'attività che svolge".