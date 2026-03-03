circle x black
Futuro nazionale, Vannacci smentisce Corona: "Mai chiamato per coinvolgerlo nel partito"

Contattato dall'Adnkronos, l'europarlamentare nega che ci sia mai stata una telefonata recente con l'ex re dei paparazzi: "L'unico momento in cui ci siamo sentiti è stato quando è stato fatto un podcast con il suo gruppo che è stato pubblicato, ma parliamo di più di un anno fa"

03 marzo 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
Fabrizio Corona nell'ultima puntata di 'Falsissimo' ha annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente. Contattato dall'Adnkronos, Vannacci nega che ci sia mai stata una telefonata recente con l'ex re dei paparazzi: "No, mai avvenuta una cosa del genere. Almeno non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno". Il generale precisa anche che non ci sarebbero stati tentativi di coinvolgimento: "Non ci siamo sentiti con Fabrizio Corona in questo periodo. L'unico momento in cui ci siamo sentiti con Corona è stato quando è stato fatto un podcast con il suo gruppo che è stato pubblicato, ma parliamo di più di un anno fa".

Un chiarimento temporale che, nelle parole di Vannacci, esclude qualsiasi collegamento con la nascita del suo movimento politico: "Non esisteva alcun partito, né esisteva neanche un'idea di partito, quindi escludo che la conversazione possa risalire a un anno fa. Non so se Fabrizio Corona si sia confuso con qualcun altro". Nel corso della puntata, Corona ha inoltre sostenuto che, secondo i sondaggi, un suo eventuale partito prenderebbe più voti di Futuro Nazionale e dello stesso Vannacci. Un'affermazione alla quale l'europarlamentare ex Lega replica così: "Ma io gli auguro grande fortuna. Se fosse così, sono contento...".

