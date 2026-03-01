"Sarà elaborato attraverso un percorso partecipato e strutturato, insieme ai Comitati Costituenti già costituiti, a quelli in via di riconoscimento e a quelli che nasceranno nelle prossime settimane su tutto il territorio nazionale"

E' da oggi online il sito di Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. Con il debutto in rete, si apre la campagna ufficiale del tesseramento: prevista l'adesione come socio ordinario (valore tessera 10 €), socio sostenitore (valore tessera 20 € + eventuale donazione facoltativa). I simpatizzanti potranno invece fare donazioni senza tesserarsi.

Il programma

Inoltre una sezione è dedicata allo Statuto, già noto dopo la registrazione delle scorse settimane dal notaio. Mentre per il programma, viene spiegato, bisognerà attendere la fine del percorso costituente. "Il programma politico - si legge - è in fase di definizione e sarà elaborato attraverso un percorso partecipato e strutturato, insieme ai Comitati Costituenti già costituiti, a quelli in via di riconoscimento e a quelli che nasceranno nelle prossime settimane su tutto il territorio nazionale. La nostra volontà è costruire un programma serio, concreto e radicato nella realtà dei territori, frutto del confronto tra iscritti, amministratori locali, professionisti, categorie produttive e cittadini. Non un documento calato dall’alto, ma un progetto politico condiviso".

La pagina dedicata a Vannacci

Tra le pagine pubblicate quella dedicata al presidente Roberto Vannacci. "Roberto Vannacci è un ufficiale dell’Esercito Italiano e, nella legislatura in corso, è deputato al Parlamento europeo. Nel corso della sua carriera militare ha ricoperto incarichi operativi e di comando, tra cui il comando della Brigata Paracadutisti “Folgore” (2018-2020), oltre ad altri incarichi in Italia e all’estero", è la stringata biografia finita online. "Negli ultimi anni Vannacci è diventato una figura pubblica molto conosciuta anche fuori dall’ambito militare, in particolare a seguito della pubblicazione del libro “Il mondo al contrario” (2023), che ha avuto grande risonanza e ha alimentato un ampio dibattito nel Paese", spiegano da Fn.

"Con Futuro Nazionale, Roberto Vannacci intende trasformare consenso ed energia in un progetto politico organizzato, radicato nei territori e capace di rappresentare una Destra vera! L’obiettivo è rimettere al centro l’Italia reale: sicurezza, libertà concreta, famiglia, merito, identità, lavoro e difesa delle eccellenze italiane. Futuro Nazionale nasce con un’idea semplice: uno Stato autorevole che protegge i cittadini, non uno Stato che li intralcia. Una politica che non vive di ambiguità, ma di responsabilità. Un movimento che chiede serietà a chi partecipa e che costruisce una comunità fondata su valori chiari".

Il manifesto

Infine il Manifesto, che viene sintetizzato dall'acronimo V.I.T.A.L.E. "Virtù: disciplina, dovere, coraggio; Identità: appartenenza e sovranità democratica; Tradizioni: radici, regole e reciprocità; Amore: famiglia e comunità; Libertà: sicurezza e diritti concreti; Eccellenza ed entusiasmo: merito, impresa e futuro".

"Questa è l’ambizione di Futuro Nazionale: tornare a dare direzione alla forza, ordine alla libertà, dignità al lavoro, futuro alle famiglie e orgoglio all’Italia", concludono sul web.